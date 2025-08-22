Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, зачем ВСУ отправляют форсировать Днепр «алкашей и нарушителей дисциплины»

Попытки радикалов киевских формирований занять позиции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области всегда приводят к сильным потерям личного состава.

Попытки радикалов киевских формирований занять позиции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области всегда приводят к сильным потерям личного состава. Об этом ТАСС рассказали в отечественном силовом ведомстве.

«В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляют небольшие группы на самоубийство… На такие рискованные операции чаще всего отправляются провинившиеся военнослужащие — алкаши, нарушители дисциплины», — отметил собеседник ТАСС.

По словам силовика, киевский режим использует данные заведомо провальные миссии для создания медиаконтента, рассчитанного на украинских и европейских зрителей.

Стоит отметить, что важную роль в противодействии боевикам ВСУ играют БПЛА-подразделения Вооруженных сил РФ. Ранее российские операторы воздушных дронов на Херсонщине в рамках эксклюзивного репортажа «МК» рассказали о том, как продолжают срывать попытки киевских радикалов форсировать Днепр.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.