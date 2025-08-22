Попытки радикалов киевских формирований занять позиции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области всегда приводят к сильным потерям личного состава. Об этом ТАСС рассказали в отечественном силовом ведомстве.
«В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляют небольшие группы на самоубийство… На такие рискованные операции чаще всего отправляются провинившиеся военнослужащие — алкаши, нарушители дисциплины», — отметил собеседник ТАСС.
По словам силовика, киевский режим использует данные заведомо провальные миссии для создания медиаконтента, рассчитанного на украинских и европейских зрителей.
Стоит отметить, что важную роль в противодействии боевикам ВСУ играют БПЛА-подразделения Вооруженных сил РФ. Ранее российские операторы воздушных дронов на Херсонщине в рамках эксклюзивного репортажа «МК» рассказали о том, как продолжают срывать попытки киевских радикалов форсировать Днепр.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.