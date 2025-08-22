Новую партию Су-35С передали в войска авиастроители Комсомольска-на-Амуре

Авиастроители Комсомольска-на-Амуре передали ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С — боевые машины прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы лётчиками минобороны России в различных рабочих режимах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», самолёты будут применяться в зоне СВО, а также помогут в решении задач по защите государственной границы страны.
— В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приёмка самолётов Су-35С. Боевые машины позволяют выполнять все задачи, поставленные перед нашей авиацией, начиная от прикрытия авиационной техники и до прикрытия наземных объектов, — отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.
По информации пресс-службы Госкорпорации Ростех, Су-35С является переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолёта.
— Производство востребованной военной продукции в рамках государственного оборонного заказа — одна из наших первоочередных задач. Практически по всем типам такой продукции в текущем году планируется увеличение объемов выпуска, в связи с этим мы продолжаем модернизацию наших производств, — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, в настоящее время авиационные заводы, входящие в состав Госкорпорации, поддерживают высокий темп производства самолетов в рамках гособоронзаказа. Так, в текущем году в войска переданы уже несколько партий истребителей Су-35С, и этот процесс не останавливается — сейчас на очереди ещё несколько крылатых машин.
— Су-35С — один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» большой дальности, а также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника, — подчеркнул Олег Евтушенко.
Напомним, что с мая 2025 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина увеличили зарплаты. Часовые тарифные ставки и должностные оклады вырасли на 7% для всех сотрудников. Это предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса РФ и коллективным договором завода. Решение о повышении зарплат было принято после согласования с первичной профсоюзной организацией.