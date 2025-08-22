Новую партию Су-35С передали в войска авиастроители Комсомольска-на-Амуре

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, в настоящее время авиационные заводы, входящие в состав Госкорпорации, поддерживают высокий темп производства самолетов в рамках гособоронзаказа. Так, в текущем году в войска переданы уже несколько партий истребителей Су-35С, и этот процесс не останавливается — сейчас на очереди ещё несколько крылатых машин.