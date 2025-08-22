ЦТАК показало фото награждения участников освобождения Курской области в КНДР

Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР выдающимся командирам и солдатам. Он также прикрепил медали к портретам павших бойцов. Лидер КНДР отметил, что партия и государство высоко оценивают подвиги участников операции, которые «защитили священный авторитет и достоинство государства».
Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку. Память о погибших в бою солдат и офицеров собравшиеся почтили минутой молчания.
Ранее Ким Чен Ын в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что КНДР всегда будет поддерживать Россию. Российский лидер высоко оценил помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от Вооружённых сил Украины.