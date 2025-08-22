Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК показало фото награждения участников освобождения Курской области в КНДР

Появились фото награждения бойцов Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Торжественную церемонию проводил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Кадры со штаб-квартиры Центрального комитета Трудовой партии Кореи опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР выдающимся командирам и солдатам. Он также прикрепил медали к портретам павших бойцов. Лидер КНДР отметил, что партия и государство высоко оценивают подвиги участников операции, которые «защитили священный авторитет и достоинство государства».

Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку. Память о погибших в бою солдат и офицеров собравшиеся почтили минутой молчания.

Ранее Ким Чен Ын в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что КНДР всегда будет поддерживать Россию. Российский лидер высоко оценил помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от Вооружённых сил Украины.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше