Ким Чен Ын посетил концерт в честь участников освобождения Курской области

Ким Чен Ын вместе с командирами и военнослужащими Корейской народной армии посетил концерт, посвящённый участникам операции по установлению контроля над Курской областью.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Мероприятие прошло с участием семей погибших военных, представителей Центрального комитета партии, руководства Минобороны, командиров крупных подразделений КНА, а также сотрудников государственных ведомств и трудящихся. На сцене звучали патриотические композиции, прославлявшие родину и революцию. Артисты посвятили выступления памяти и подвигам военных, которых в КНДР считают примером стойкости и мужества.
В рамках программы состоялся также официальный приём в честь участников зарубежной операции, где выступил заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.
Ранее Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, отличившихся в Курской области.