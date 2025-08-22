Ричмонд
Ким Чен Ын посетил концерт в честь участников освобождения Курской области

На мероприятии были исполнены патриотические песни о родине и революции.

Источник: Аргументы и факты

Ким Чен Ын вместе с командирами и военнослужащими Корейской народной армии посетил концерт, посвящённый участникам операции по установлению контроля над Курской областью.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Мероприятие прошло с участием семей погибших военных, представителей Центрального комитета партии, руководства Минобороны, командиров крупных подразделений КНА, а также сотрудников государственных ведомств и трудящихся. На сцене звучали патриотические композиции, прославлявшие родину и революцию. Артисты посвятили выступления памяти и подвигам военных, которых в КНДР считают примером стойкости и мужества.

В рамках программы состоялся также официальный приём в честь участников зарубежной операции, где выступил заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

Ранее Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, отличившихся в Курской области.

