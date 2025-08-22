Ким Чен Ын посетил концерт в честь участников освобождения Курской области

Мероприятие прошло с участием семей погибших военных, представителей Центрального комитета партии, руководства Минобороны, командиров крупных подразделений КНА, а также сотрудников государственных ведомств и трудящихся. На сцене звучали патриотические композиции, прославлявшие родину и революцию. Артисты посвятили выступления памяти и подвигам военных, которых в КНДР считают примером стойкости и мужества.