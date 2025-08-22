Шаповалов: Зеленский выбивает у США статус союзника НАТО как у Израиля

Владимир Зеленский, говоря о гарантиях безопасности для Украины, пытается получить статус военного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, такой же есть у Израиля, сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Напомним, ранее глава киевского режима во время пресс-конференции заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности по образцу тех, которые США предоставляют Израилю.
«Зеленский не первый раз делает подобные заявления. Это минимум третий или четвертый раз. Что он имеет в виду? Есть такой статус — военный союзник США вне НАТО, предполагающий высокую степень союзных отношений в военной и политической сферах странам, которые не являются членами НАТО. Таких стран два десятка, в том числе Израиль», — отметил специалист.
Израиль, по словам Шаповалова, выделяется из этого списка. Эта привилегированность объясняется множеством причин исторического и идеологического характера.
«Соединенные Штаты фактически гарантируют суверенитет и независимость Израиля и обеспечивают военно-политическую составляющую этого суверенитета на условиях первостепенных. Более того, Израиль в некотором плане находится даже в более привилегированных отношениях, чем страны НАТО, такие как Франция, Германия или Италия. И Зеленский хочет получить от США именно этот статус», — отметил политолог.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предположил, что Зеленский сбежит в Великобританию или Израиль после выборов на Украине.