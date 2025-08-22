Шаповалов: Зеленский выбивает у США статус союзника НАТО как у Израиля

«Зеленский не первый раз делает подобные заявления. Это минимум третий или четвертый раз. Что он имеет в виду? Есть такой статус — военный союзник США вне НАТО, предполагающий высокую степень союзных отношений в военной и политической сферах странам, которые не являются членами НАТО. Таких стран два десятка, в том числе Израиль», — отметил специалист.