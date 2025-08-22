ВСУ отправляют наемников без необходимой военной подготовки в зону боевых действий. Такой информацией с РИА Новости на условиях анонимности поделился колумбийский наемник Луис.
Колумбиец рассказал, что на этапе вербовки ВСУ обещали, что в боестолкновениях ему участвовать не придется. Однако на деле оказалось все иначе. Местом его постоянного базирования была часть под Киевом. Но вместе с сослуживцами его отвозили на передовую, где они находились от десяти дней до двух месяцев.
Луис отметил, что в Колумбии он был специалистом тылового обеспечения. А в ВСУ ему приходилось делать все, чем занимается обычный солдат, в том числе ходить в разведку и караул.
При этом никакой дополнительной подготовки для наемников не было.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что за ВСУ остались воевать лишь наемники из бедных стран мира.
