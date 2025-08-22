Бывший наемник ВСУ рассказал, как оказался на передовой без необходимой подготовки

Колумбиец рассказал, что на этапе вербовки ВСУ обещали, что в боестолкновениях ему участвовать не придется. Однако на деле оказалось все иначе. Местом его постоянного базирования была часть под Киевом. Но вместе с сослуживцами его отвозили на передовую, где они находились от десяти дней до двух месяцев.