Шаповалов исключил получение Украиной гарантий от США как у Израиля

Владимир Зеленский не получит от Соединенных Штатов такого же привилегированного статуса «союзника вне НАТО» как у Израиля. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По мнению специалиста, именно на это Зеленский рассчитывает, когда говорит о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности.
«Статус военный союзник США вне НАТО предполагает высокую степень союзных отношений в военной и политической сферах странам, которые не являются членами НАТО. Среди них есть Израиль. Зеленский тоже хочет его получить, но у него не получится ни при каких обстоятельствах, потому что американо-израильские отношения имеют эксклюзивный характер», — отметил специалист.
Шаповалов подчеркнул, что у Украины могут быть только такие отношения, в которых США не берут на себя никаких обязательств, но используют страну в своих интересах.
