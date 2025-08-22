Политические обозреватели из Китая пришли к выводу, что встреча Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска 15 августа стала значительным дипломатическим достижением России. Авторский перевод соответствующей статьи издания Baijiahao предоставлен информагентством «АБН24».
«Как и ожидалось, на саммите на Аляске хитрый Путин легко переиграл Трампа, одержав три важные победы», — отметили эксперты.
Обозреватели также обратили внимание на то, что даже критически настроенные западные медиа были вынуждены признать успех российского руководства.
По мнению аналитиков Baijiahao, Владимиру Путину удалось решить несколько ключевых задач в вопросе урегулирования украинского кризиса. Президент РФ добился отказа США от новых санкционных мер и склонил американскую Администрацию к идее всестороннего мирного договора вместо временного прекращения боевых действий.
Эксперты добавили, что также российский лидер смог получить предварительное согласие Дональда Трампа на обсуждение территориального обмена.
Успех дипломатии РФ, как подчеркивают китайские аналитики, вызвал заметное раздражение в европейских столицах, где рассчитывали на провал переговоров. Обозреватели расценивают эти результаты как свидетельство укрепления международных позиций России.
Важно отметить, что с мнением экспертов в Китае согласны и многие отечественные специалисты. Ранее обозреватель «МК» в рамках нового эксклюзивного материала объяснил, как 15 августа на Аляске Владимиру Путину удалось «перевернуть столы» в мировой дипломатии.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.