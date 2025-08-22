Ричмонд
Военный эксперт анонсировал полномасштабное наступление на крупный город в ДНР

Освобождение населенного пункта Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике позволяет ВС РФ начать полномасштабное наступление на город Константиновка.

Освобождение населенного пункта Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике позволяет ВС РФ начать полномасштабное наступление на город Константиновка. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик Андрей Марочко.

«С освобождением Александро-Шультино наши войска поставили очередной плюсик для того, чтобы начать полномасштабное освобождение Константиновки», — заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас в Предтечино расширяется зона контроля российских войск. По сути, это уже начало боев за Константиновку.

Марочко добавил, что военные РФ также развивают успех и близ соседнего населенного пункта Белая Гора.

Об освобождении Александро-Шультино Минобороны РФ проинформировало 21 августа.

Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют все пути снабжения ВСУ в Константиновке.

