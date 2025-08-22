В Самарской области предложили смягчить закон о тишине

«В настоящее время существует ряд объективных причин, которые негативно влияют на степень производительности процесса строительства, что приводит к рискам неввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки. В целях минимизации риска неввода объектов в эксплуатацию, соблюдения контрольных точек на всех этапах процесса строительства, недопущения нарушений утвержденных графиков строительно-монтажных работ требуется осуществление производства строительных работ в круглосуточном режиме», — указано в пояснительной записке к законопроекту.