Новые детали дела о диверсии на «Северных потоках»: что известно о задержанном в Италии мужчине

Арест был произведен по ордеру Генеральной прокуратуры Германии. По данным издания, 49-летнего мужчину задержали около города Сан-Клементе в тот момент, когда он сопровождал своего сына в университет. Сообщается, что его смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом для покупки авиабилетов в Польше и бронирования номера в итальянском отеле. По словам его бывших командиров, на данный момент у задержанного нет адвоката.