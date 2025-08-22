В Италии арестован украинец по подозрению в координации диверсии на газопроводах «Северный поток». Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших командиров задержанного, им является отставной капитан Вооруженных сил Украины Сергей К.
В 2022 году он работал в Службе безопасности Украины и в элитном подразделении, где командовал небольшим отрядом, связанным с противовоздушной обороной.
Арест был произведен по ордеру Генеральной прокуратуры Германии. По данным издания, 49-летнего мужчину задержали около города Сан-Клементе в тот момент, когда он сопровождал своего сына в университет. Сообщается, что его смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом для покупки авиабилетов в Польше и бронирования номера в итальянском отеле. По словам его бывших командиров, на данный момент у задержанного нет адвоката.
Согласно имеющейся информации, Сергея К. и других военных наняли для осуществления диверсии еще в мае 2022 года. Ему вменяют соучастие в организации взрыва, антиконституционную диверсию и разрушение сооружений. Преступник входил в группу лиц, которая установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» вблизи острова Борнхольм. После экстрадиции из Италии подозреваемого доставят к следственному судье Федерального суда Германии.
Накануне лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен дать показания по этому делу. По ее словам абсурдно, что Германия тратит миллиарды на помощь киевскому режиму, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений.
Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили версию целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG тогда заявил о беспрецедентных разрушениях, сроки ремонта которых оценить невозможно. Генпрокуратура России со своей стороны инициировала дело по статье о международном терроризме.
При этом Москве не разрешается участвовать в расследовании. Но президент Владимир Путин уже давно назвал виновных в диверсии, по его словам, нужно искать того, кому это было выгодно. Другими словами, за этим стояла администрация бывшего президента США Джо Байдена.