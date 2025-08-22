Ричмонд
Алексей Текслер проверил готовность школ и детсадов Челябинска к 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично проинспектировал образовательные учреждения регионального центра перед началом нового учебного года.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

В ходе визита он оценил ход модернизации инфраструктуры и выполнения капитальных ремонтов.

Первым объектом стала школа № 108, где глава региона ознакомился с обновленной системой контроля доступа, отопления и учебных кабинетов. «Состояние школы зависит не от новизны здания, а от людей — руководителей и педагогов. Здесь эти составляющие присутствуют», — отметил Текслер.

В школе № 53, являющейся объектом культурного наследия, губернатор проверил результаты комплексного ремонта, включая обновление спортивных площадок и установку современного оборудования безопасности. Завершился визит посещением нового детского сада № 2 в микрорайоне Парковый, который примет 140 воспитанников с сентября.

К 1 сентября в области откроются две новые школы в Челябинске, одна в Магнитогорске и пристройка в поселке Увельском. До конца года строительство завершится в Верхнеуральском округе и Верхнем Уфалее.

«Работа по модернизации образования поставлена на отдельный контроль», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание в регионе уделяется патриотическому воспитанию: создаются музеи, в том числе посвященные героям СВО, а центр «Авангард» предоставляет школьникам дополнительные навыки военного дела.