Алексей Текслер проверил готовность школ и детсадов Челябинска к 1 сентября

В ходе визита он оценил ход модернизации инфраструктуры и выполнения капитальных ремонтов.
Первым объектом стала школа № 108, где глава региона ознакомился с обновленной системой контроля доступа, отопления и учебных кабинетов. «Состояние школы зависит не от новизны здания, а от людей — руководителей и педагогов. Здесь эти составляющие присутствуют», — отметил Текслер.
В школе № 53, являющейся объектом культурного наследия, губернатор проверил результаты комплексного ремонта, включая обновление спортивных площадок и установку современного оборудования безопасности. Завершился визит посещением нового детского сада № 2 в микрорайоне Парковый, который примет 140 воспитанников с сентября.
К 1 сентября в области откроются две новые школы в Челябинске, одна в Магнитогорске и пристройка в поселке Увельском. До конца года строительство завершится в Верхнеуральском округе и Верхнем Уфалее.
«Работа по модернизации образования поставлена на отдельный контроль», — подчеркнул губернатор.
Особое внимание в регионе уделяется патриотическому воспитанию: создаются музеи, в том числе посвященные героям СВО, а центр «Авангард» предоставляет школьникам дополнительные навыки военного дела.