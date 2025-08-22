Задержание украинца в Италии: новые детали дела о подрыве «СП»

Гражданин Украины, арестованный в Италии по подозрению в диверсиях против газопроводов «Северный поток», оказался бывшим капитаном армии и экс-сотрудником Службы безопасности Украины. Его личность раскрыла газета The Wall Street Journal.
Данные СМИ о задержанном.
По информации WSJ, мужчина ранее служил в элитном подразделении, оборонявшем Киев в 2022 году. Вместе с сослуживцами и гражданскими водолазами он был нанят для выполнения секретной миссии по подрыву газопроводов.
Итальянское издание Corriere della Sera уточнило личность задержанного: это 49-летний Сергей Кузнецов. Его арестовали во время отдыха в Италии, куда он приехал на автомобиле с украинскими номерами вместе с семьей.
Подозрения в других преступлениях.
Агентство ANSA сообщило, что Кузнецов также проходит по делу о взрыве нефтяного танкера Seajewel под флагом Мальты. Инцидент произошёл в феврале в порту города Савона и привёл к серьёзным повреждениям судна.
Фигурировал в списках подозреваемых ещё в 2024 году.
Имя Кузнецова уже упоминалось в расследованиях, связанных с диверсией на «Северных потоках». В мае 2024 года экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач называл его среди предполагаемых участников группы, которая обеспечивала прикрытие при подрыве трубопроводов.
Арест в Римини.
По данным Der Spiegel, задержание произошло вечером 20 августа неподалёку от Римини. Издание также сообщает, что Кузнецов мог выполнять организационные задачи при подготовке диверсии.
Хроника событий вокруг «Северных потоков».
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2».
К началу 2023 года расследования европейских стран не выявили конкретных исполнителей или заказчиков диверсий. Однако журналистские материалы WSJ, The Washington Post и Der Spiegel указывали на возможное участие украинских военных и политиков в организации подрыва.