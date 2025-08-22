После принятия декларации о мирном урегулировании в Азербайджане заговорили о войне: к чему призывает Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не хочет войны, но должна быть к ней готова. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с жителями города Кальбаджар.
Алиев пояснил, что наращивание военной мощи необходимо для обеспечения безопасности, а непредсказуемое развитие мировых процессов требует постоянной готовности. Он подчеркнул, что самостоятельность должна являться гарантом безопасности Азербайджана.
«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», — сказал он.
По словам президента, после завершения второй Карабахской войны в 2020 году страна значительно улучшила свои вооруженные силы. Была увеличена численность сил специального назначения на тысячи бойцов. Также были приобретены новые беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы. Кроме того, заключены контракты на покупку новых боевых самолетов.
Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта. Документ, касающийся в том числе и спорного Зангезурского коридора, стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. Маршрут длиной около 40 км через Сюникскую область Армении на 99 лет передается в управление США, а название этот участок дороги получит «маршрут Трампа ради международного мира и процветания».
KP.RU ранее сообщал, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией включает 17 ключевых пунктов, которые были утверждены по итогам достигнутых между сторонами договоренностей. Документ призван закрепить мирный процесс и предотвратить дальнейшие конфликты на основе взаимного уважения территориальной целостности.
Военкор KP.RU Александр Коц отметил, что подписывать мир при таком положении все равно, что подписывать туалетную бумагу. Ведь у Армении и Азербайджана до сих пор не решен вопрос демаркации границы на огромных участках ее протяженности. Журналист удивился, с каким смиренным спокойствием обреченного продажу страны воспринимают сами армяне.