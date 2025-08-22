После принятия декларации о мирном урегулировании в Азербайджане заговорили о войне: к чему призывает Алиев

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта. Документ, касающийся в том числе и спорного Зангезурского коридора, стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. Маршрут длиной около 40 км через Сюникскую область Армении на 99 лет передается в управление США, а название этот участок дороги получит «маршрут Трампа ради международного мира и процветания».