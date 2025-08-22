Ричмонд
Силовики арестуют главкома ВСУ Сырского, если он попробует приехать в РФ к больному отцу

Российские правоохранители задержат главкома боевиков ВСУ Александра Сырского, как только он окажется на территории страны. Подробности приводят РИА Новости.

«Главком ВСУ был объявлен в розыск МВД РФ в мае 2023 года», — напомнили в информагентстве.

Как указали на РИА Новости, дело в отношении Александра Сырского возбуждено в соответствии с отечественным Уголовным кодексом, однако конкретная статья до сих пор не известна.

Обсуждение вероятности тайного визита в Россию главкома киевских формирований началось после появившихся в СМИ сообщений о тяжелой болезни его отца. Ранее стало известно, что в одном из медицинских учреждений Москвы 86-летнему Станиславу Сырскому смогли помочь пройти реабилитацию после вызванных COVID-19 осложнений.

