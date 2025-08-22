Коммунисты на родине Ленина добровольно отказались от митингов

Ульяновскую область возглавляет губернатор-коммунист Алексей Русских. Источник URA.RU, близкий к партии, сообщил, что подобные внутренние запреты на митинги уже несколько лет действуют в Хакасии и Орловской области. Ими тоже управляют члены КПРФ Валентин Коновалов и Андрей Клычков. Это связано с тем, что устойчивость и эффективность глав регионов на федеральном уровне измеряется в том числе по критерию количества протестных акций.