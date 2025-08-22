Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунисты на родине Ленина добровольно отказались от митингов

Ульяновский обком КПРФ выпустил постановление, запрещающее партийцам проводить любые несогласованные с ним протестные акции. Документ есть в нашем распоряжении. В нем секретарь отделения и депутат Госдумы Алексей Куринный объяснил необходимость запрета возможными провокациями и «системным давлением».

Ульяновским коммунистам запретили митинговать перед выборами.

Ульяновский обком КПРФ выпустил постановление, запрещающее партийцам проводить любые несогласованные с ним протестные акции. Документ есть в нашем распоряжении. В нем секретарь отделения и депутат Госдумы Алексей Куринный объяснил необходимость запрета возможными провокациями и «системным давлением».

«С целью предотвращения возможных провокаций против членов КПРФ и необоснованного привлечения их к ответственности в условиях системного давления до завершения избирательной кампании 2025 года организаторам протестных мероприятий от имени партии проводить предварительное согласование», — сказано в документе.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа родине Ленина станет больше коммунистов и меньше единороссов. Инсайд.

Ульяновскую область возглавляет губернатор-коммунист Алексей Русских. Источник URA.RU, близкий к партии, сообщил, что подобные внутренние запреты на митинги уже несколько лет действуют в Хакасии и Орловской области. Ими тоже управляют члены КПРФ Валентин Коновалов и Андрей Клычков. Это связано с тем, что устойчивость и эффективность глав регионов на федеральном уровне измеряется в том числе по критерию количества протестных акций.

Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин сказал агентству, что в Ульяновской области фиксируется высокое недовольство среди жителей из-за массовой застройки зеленых территорий. Для региональных властей вредны митинги накануне городских выборов, которые, по его словам, носят «договорной характер».

«В городе высокая протестная активность — то сквер хотят застроить, то территории вблизи озера. Люди выходят, собирают против губернатора подписи. Поэтому сейчас пытаются не допустить любую протестную активность», — сказал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Русских добился увеличения мандатов для представителей КПРФ в гордуме путем договоренностей с «Единой Россией». Ожидается, что по итогам выборов-2025 партия власти значительно уменьшит свое присутствие в гордуме Ульяновска.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше