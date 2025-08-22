Коммунисты на родине Ленина добровольно отказались от митингов

Ульяновским коммунистам запретили митинговать перед выборами.
Ульяновский обком КПРФ выпустил постановление, запрещающее партийцам проводить любые несогласованные с ним протестные акции. Документ есть в нашем распоряжении. В нем секретарь отделения и депутат Госдумы Алексей Куринный объяснил необходимость запрета возможными провокациями и «системным давлением».
«С целью предотвращения возможных провокаций против членов КПРФ и необоснованного привлечения их к ответственности в условиях системного давления до завершения избирательной кампании 2025 года организаторам протестных мероприятий от имени партии проводить предварительное согласование», — сказано в документе.
Ульяновскую область возглавляет губернатор-коммунист Алексей Русских. Источник URA.RU, близкий к партии, сообщил, что подобные внутренние запреты на митинги уже несколько лет действуют в Хакасии и Орловской области. Ими тоже управляют члены КПРФ Валентин Коновалов и Андрей Клычков. Это связано с тем, что устойчивость и эффективность глав регионов на федеральном уровне измеряется в том числе по критерию количества протестных акций.
Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин сказал агентству, что в Ульяновской области фиксируется высокое недовольство среди жителей из-за массовой застройки зеленых территорий. Для региональных властей вредны митинги накануне городских выборов, которые, по его словам, носят «договорной характер».
«В городе высокая протестная активность — то сквер хотят застроить, то территории вблизи озера. Люди выходят, собирают против губернатора подписи. Поэтому сейчас пытаются не допустить любую протестную активность», — сказал эксперт.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Русских добился увеличения мандатов для представителей КПРФ в гордуме путем договоренностей с «Единой Россией». Ожидается, что по итогам выборов-2025 партия власти значительно уменьшит свое присутствие в гордуме Ульяновска.