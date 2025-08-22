Планы по сотрудничеству с Маньчжурией обсудили в Иркутске

«В Иркутске существует уникальный самобытный театр народной драмы. В прошлом году там был поставлен спектакль “Легенды о генерале Тан До”. Он повествует о китайском офицере, получившем образование в Советском Союзе. Он воевал с 1943 по 1945 годы в рядах военно-воздушных сил Красной Армии. Постановку высоко оценил Генеральный консул КНР в Иркутске. Коллектив театра готов показать спектакль китайскому зрителю в рамках дружественного обмена в следующем году», — цитирует главу аппарата пресс-служба администрации Иркутска.