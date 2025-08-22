Планы по сотрудничеству с Маньчжурией обсудили в Иркутске

Накануне было заключено соглашение об установлении дружественных отношений между городами.
Китайскую сторону представляли первый заместитель мэра госпожа Чан Цин, руководители комитетов и представители канцелярии иностранных дел КНР.
«Вы познакомились с различными сферами жизни столицы Прибайкалья, посетили памятные места города, объекты культуры, образовательные учреждения, промышленные предприятия и организации. По итогам, учитывая ваши пожелания, мы сформировали план совместных мероприятий по дальнейшему сотрудничеству», — сообщила Елена Войцехович.
2026 год будет ознаменован 365-летием Иркутска. На встрече обсудили возможность участия в праздновании города делегаций городов-побратимов, их творческих коллективов и исполнителей, а также проведение совместных спортивных мероприятий: соревнований по дзюдо, любительскому футболу и других.
Кроме того, мэрия областного центра готова к обмену школьными делегациями и созданию совместно с туристическими фирмами новых маршрутов с посещением Иркутска, Байкала и Маньчжурии.
Елена Войцехович отметила, что необходимо расширить взаимодействие в сфере культуры.
«В Иркутске существует уникальный самобытный театр народной драмы. В прошлом году там был поставлен спектакль “Легенды о генерале Тан До”. Он повествует о китайском офицере, получившем образование в Советском Союзе. Он воевал с 1943 по 1945 годы в рядах военно-воздушных сил Красной Армии. Постановку высоко оценил Генеральный консул КНР в Иркутске. Коллектив театра готов показать спектакль китайскому зрителю в рамках дружественного обмена в следующем году», — цитирует главу аппарата пресс-служба администрации Иркутска.
Госпожа Чан Цинн поблагодарила власти областного центра за гостеприимство и теплый прием.
«Подписав соглашение об установлении побратимских отношений, мы верим в наше успешное совместное будущее. В Китае большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. У нашего театра тоже есть похожая пьеса. Нам интересны такие культурные обмены, а также создание новой постановки, посвященной китайско-российским отношениям», — сказала она.
Китайская сторона выразила готовность оказать максимальную поддержку для дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между городами.