Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов опубликовал поздравление с Днем Государственного флага России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики и всей страны с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

В своем Телеграм-канале он опубликовал обращение на русском и татарском языках:

«С Днем Государственного флага Российской Федерации! Россия Федерациясе Дәүләт флагы көне белән!».

Ранее с Днем российского триколора поздравил и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше