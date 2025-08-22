Рустам Минниханов опубликовал поздравление с Днем Государственного флага России

В своем Телеграм-канале он опубликовал обращение на русском и татарском языках:
«С Днем Государственного флага Российской Федерации! Россия Федерациясе Дәүләт флагы көне белән!».
Ранее с Днем российского триколора поздравил и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
