Котенок: российские бойцы закрепились в южной части Веселого в ДНР

Российским бойцам удалось закрепиться в южной части расположенного между Добропольем и Дружковкой в ДНР села Веселое, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его информации, подразделения РФ после занятия балки Виклечная продвигаются в районе Веселого и Золотого Колодезя к селу Петровка.
Котенок сообщил также об ожесточенных встречных боя в окрестностях Вольного и Нового Шахова. Согласно сведениям военкора, бои ведутся также в северной части села Владимировка.
Кроме того, продолжается продвижение подразделений РФ к Шахову и Софиевке.
Ранее стало известно о начале боев за Константиновку в ДНР.