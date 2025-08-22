Ричмонд
Котенок: российские бойцы закрепились в южной части Веселого в ДНР

По информации военкора, подразделения РФ продвинулись к Петровке.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось закрепиться в южной части расположенного между Добропольем и Дружковкой в ДНР села Веселое, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его информации, подразделения РФ после занятия балки Виклечная продвигаются в районе Веселого и Золотого Колодезя к селу Петровка.

Котенок сообщил также об ожесточенных встречных боя в окрестностях Вольного и Нового Шахова. Согласно сведениям военкора, бои ведутся также в северной части села Владимировка.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений РФ к Шахову и Софиевке.

Ранее стало известно о начале боев за Константиновку в ДНР.