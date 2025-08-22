Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан — цель поездки

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отбыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекский лидер примет участие в мероприятиях саммита в формате «Азербайджан — Туркменистан — Узбекистан», который состоится в Национальной туристической зоне «Аваза».
«В соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдет в Национальной туристической зоне “Аваза”, будут рассмотрены вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. Предусматривается подписание ряда совместных документов», — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана также проведет двусторонние переговоры на полях саммита.