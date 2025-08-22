Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан — цель поездки

«В соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдет в Национальной туристической зоне “Аваза”, будут рассмотрены вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. Предусматривается подписание ряда совместных документов», — говорится в сообщении.