Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан — цель поездки

Узбекский лидер примет участие в мероприятиях саммита в формате «Азербайджан — Туркменистан — Узбекистан», который состоится в Национальной туристической зоне «Аваза».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отбыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер примет участие в мероприятиях саммита в формате «Азербайджан — Туркменистан — Узбекистан», который состоится в Национальной туристической зоне «Аваза».

«В соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдет в Национальной туристической зоне “Аваза”, будут рассмотрены вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. Предусматривается подписание ряда совместных документов», — говорится в сообщении.

Лидер Узбекистана также проведет двусторонние переговоры на полях саммита.