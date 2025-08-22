Ричмонд
Стала известна повестка предстоящего саммита ШОС в Китае

В китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятие приглашены руководители более 20-ти государств и представители 10-ти межправительственных структур, сообщил в ходе пятничной пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

Среди подтвердивших участие лидеров — президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Беларуси Александр Лукашенко, а также главы государств и правительств Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Турции, Египта, Армении, Азербайджана, Монголии, Туркменистана, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Непала, Лаоса, Малайзии и Вьетнама.

Лю Бинь подчеркнул, что в рамках саммита планируется обсудить наработанный ШОС позитивный опыт, определить стратегические векторы развития объединения и согласовать новые совместные инициативы. Дипломат отметил, что участники намерены способствовать формированию более сплоченного и взаимосвязанного сообщества государств.

Добавим, что для лидеров стран — участниц объединения планируется организация приветственного банкета.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Е постоянными членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. 4 июля 2024 года на астанинском саммите к организации официально присоединилась Беларусь.

