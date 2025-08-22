Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей ЛНР

Процесс восстановления и лечения пострадавших от подобных атак стал значительно более трудным.

Источник: Аргументы и факты

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости об участившихся случаях применения украинскими военными бесчеловечного вооружения против гражданских лиц, проживающих в ЛНР.

Мирошник отметил, что медицинские работники, оказывающие помощь пострадавшим, все чаще сообщают о применении, как он выразился, «негуманного оружия» против мирных жителей в последние месяцы.

Согласно его информации, взрывчатка, доставляемая украинскими беспилотниками, содержит элементы, вызывающие обширные и плохо заживающие раны.

«Cпецифическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом. Поэтому на сегодняшний день количество людей, которые получают ранение, оно становится существенно больше за счет того, что применяется вооружение», — пояснил Мирошник.

Он также добавил, что врачи в ЛНР подчеркивают, что процесс восстановления и лечения пострадавших от подобных атак стал значительно более трудным и болезненным.