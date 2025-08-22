Мирошник: ВСУ стали чаще применять негуманное оружие против жителей ЛНР

«Cпецифическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом. Поэтому на сегодняшний день количество людей, которые получают ранение, оно становится существенно больше за счет того, что применяется вооружение», — пояснил Мирошник.