Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости об участившихся случаях применения украинскими военными бесчеловечного вооружения против гражданских лиц, проживающих в ЛНР.
Мирошник отметил, что медицинские работники, оказывающие помощь пострадавшим, все чаще сообщают о применении, как он выразился, «негуманного оружия» против мирных жителей в последние месяцы.
Согласно его информации, взрывчатка, доставляемая украинскими беспилотниками, содержит элементы, вызывающие обширные и плохо заживающие раны.
«Cпецифическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом. Поэтому на сегодняшний день количество людей, которые получают ранение, оно становится существенно больше за счет того, что применяется вооружение», — пояснил Мирошник.
Он также добавил, что врачи в ЛНР подчеркивают, что процесс восстановления и лечения пострадавших от подобных атак стал значительно более трудным и болезненным.