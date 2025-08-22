Бомба поразила скопление боевиков ВСУ на элеваторе в Волчанске

Кадры нанесения бомбового удара по скоплению боевиков ВСУ на территории Волчанска в Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, скопление военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ было выявлено в здании элеватора. По обнаруженной цели был нанесен бомбовый удар.
«Кадры объективного контроля зафиксировали точное попадание авиабомбы по зданию элеватора, где сосредоточено большое количество живой силы 57 омпбр ВСУ», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее были опубликованы кадры ударов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» по району сосредоточения боевиков ВСУ в Харьковской области.