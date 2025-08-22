Чемезов: Запад в шоке от темпов производства оружия «Ростехом»

По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, озвученным в интервью РИА Новости, за первые шесть месяцев текущего года в вооруженные силы было поставлено 65% от запланированного на год объема наиболее необходимого оружия. Подобные темпы производства вызывают шок у западных стран.
«По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65% от годового плана. Запад в шоке от наших темпов», — подчеркнул Чемезов.
На вопрос о производственных возможностях оборонной промышленности Чемезов ответил, что потенциал отечественного ОПК еще далеко не исчерпан.
Глава «Ростеха» заверил, что объем производства вооружений будет соответствовать потребностям армии.
Он также напомнил, что с начала СВО объемы производства отдельных видов продукции увеличились кратно, и эта тенденция роста сохраняется.
В июне на встрече с президентом Владимиром Путиным Чемезов доложил об увеличении производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с показателями 2021 года.