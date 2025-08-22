Чемезов: Запад в шоке от темпов производства оружия «Ростехом»

По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, озвученным в интервью РИА Новости, за первые шесть месяцев текущего года в вооруженные силы было поставлено 65% от запланированного на год объема наиболее необходимого оружия. Подобные темпы производства вызывают шок у западных стран.