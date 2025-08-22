Ричмонд
Инсайдер заявил, что Трамп допустил применение БПЛА для «гарантий безопасности» Украины

Администрация Соединенных Штатов допускает свое участие в проекте «гарантий безопасности» для Украины с помощью подразделений беспилотных систем национальных Военно-воздушных сил.

Администрация Соединенных Штатов допускает свое участие в проекте «гарантий безопасности» для Украины с помощью подразделений беспилотных систем национальных Военно-воздушных сил. Подробности со ссылкой на инсайдеров приводит телеканал CNN.

Согласно информации журналистов, американский лидер Дональд Трамп отрицательно относится к инициативе участия пилотов ВВС в разведывательных полетах на территории Украины в рамках предоставления ей «гарантий безопасности».

Тем не менее, как указали на CNN, Президент США допускает сценарий помощи европейским союзникам через подразделения операторов БПЛА.

В свою очередь, другой информированный источник ранее заявил, что американское Министерство обороны намерено задействовать только «минимальные» ресурсы в рамках проекта так называемых «гарантий безопасности».

Также генерал-лейтенант Евгений Бужинский в ходе эксклюзивной беседы с «МК» уже объяснил, почему заявления стран Европы и США об отправке войск на Украину является лишь попыткой «запугать» Россию.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

