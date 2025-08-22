Представитель МИД КНР подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите ШОС-2025

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году. Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР, саммит пройдет в городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и на заседании формата SCO Plus. В ходе мероприятий китайский лидер выступит с программной речью. Также запланировано, что председатель КНР проведет приветственный банкет и двусторонние встречи с лидерами стран-участниц организации.
В саммите примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин и более 20 глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия и Китай намерены поднять ШОС на качественно новый уровень. Он также рассказал, что позиция России по урегулированию украинского конфликта получает поддержку стран Шанхайской организации.