Представитель МИД КНР подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите ШОС-2025

Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и на заседании формата SCO Plus. В ходе мероприятий китайский лидер выступит с программной речью. Также запланировано, что председатель КНР проведет приветственный банкет и двусторонние встречи с лидерами стран-участниц организации.