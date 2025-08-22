Ричмонд
Замглавы екатеринбургского Ельцин Центра обжалует штраф за дискредитацию ВС РФ

Замдиректора ЕЦ в Екатеринбурге расценила свое дело как попытку давления.

Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра в Екатеринбурге Людмила Телень обжалует решение Верх-Исетского районного суда, который оштрафовал ее за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Она будет добиваться признания своей невиновности.

Телень категорически отвергает предположение о том, что, будучи дочерью ветерана, имела намерение дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации. «Мы это сделаем, несмотря на давление, которое на меня пытаются оказать некоторые telegram-каналы, распространяя злонамеренную клевету в мой адрес и в адрес Ельцин Центра», — пояснила замдиректора Ельцин Центра «Коммерсантъ-Урал».

20 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Людмилу Телень на 45 тыс. рублей. Сама она на заседание не пришла. Интересы Телень представлял ее адвокат Михаил Бирюков. Основанием для составления административного протокола в отношении Людмилы Телень стал репост антивоенного сообщения из двух слов от 25 февраля 2022 года в иностранной соцсети. Этот репост был сделан с поста дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Защитник и фигурантка дела подавали в суд ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела в Москву. Однако судья отказала в этом.

