Замглавы екатеринбургского Ельцин Центра обжалует штраф за дискредитацию ВС РФ

Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра в Екатеринбурге Людмила Телень обжалует решение Верх-Исетского районного суда, который оштрафовал ее за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Она будет добиваться признания своей невиновности.
Телень категорически отвергает предположение о том, что, будучи дочерью ветерана, имела намерение дискредитировать Вооруженные силы Российской Федерации. «Мы это сделаем, несмотря на давление, которое на меня пытаются оказать некоторые telegram-каналы, распространяя злонамеренную клевету в мой адрес и в адрес Ельцин Центра», — пояснила замдиректора Ельцин Центра «Коммерсантъ-Урал».
20 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Людмилу Телень на 45 тыс. рублей. Сама она на заседание не пришла. Интересы Телень представлял ее адвокат Михаил Бирюков. Основанием для составления административного протокола в отношении Людмилы Телень стал репост антивоенного сообщения из двух слов от 25 февраля 2022 года в иностранной соцсети. Этот репост был сделан с поста дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Защитник и фигурантка дела подавали в суд ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела в Москву. Однако судья отказала в этом.