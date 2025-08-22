Замглавы екатеринбургского Ельцин Центра обжалует штраф за дискредитацию ВС РФ

20 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Людмилу Телень на 45 тыс. рублей. Сама она на заседание не пришла. Интересы Телень представлял ее адвокат Михаил Бирюков. Основанием для составления административного протокола в отношении Людмилы Телень стал репост антивоенного сообщения из двух слов от 25 февраля 2022 года в иностранной соцсети. Этот репост был сделан с поста дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Защитник и фигурантка дела подавали в суд ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела в Москву. Однако судья отказала в этом.