Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем государственного флага РФ

«Трехцветное полотнище, как и легендарное, овеянное ратной славой Знамя Победы, наши герои в зоне специальной военной операции водружают на освобожденных исторических российских территориях. Под триколором россияне добиваются успехов в науке, образовании, культуре и спорте, отмечают памятные даты и государственные праздники. Под нашим стягом мы строим новую Россию, в которой непреходящими ценностями являются патриотизм, народное единство, межнациональное и межконфессиональное согласие, уважение к отечественной истории, нашим вековым традициям», — добавил он.