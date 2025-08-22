Глава Дона назвал величину индексации окладов учителей с 1 октября. О мерах поддержки Юрий Слюсарь рассказал на традиционной августовской педагогической конференции, которая прошла на базе школы № 115.
Как сказано на сайте донского правительства, с 1 октября оклады педагогов будут проиндексированы на 7,6%. Также глава региона заострил внимание на необходимости обеспечивать педагогов жильем.
«В этом году для участников программы “Земский учитель” мы вдвое увеличили размер единовременной выплаты: к федеральному миллиону рублей добавили ещё один миллион из областного бюджета», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Также врио губернатора Дона рассказал л строительстве новых детсадов и школ.
«На первоочередные нужды дополнительно выделили 1,2 млрд рублей. Только к началу нового учебного года в регионе одновременно откроется 11 новых школ почти на 10 тысяч мест. Ещё три школы на две тысячи мест будут сданы до конца декабря», — заявил глава региона.