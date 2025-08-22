Ричмонд
Узбекистан назначил первого посла в Лихтенштейне

Первый посол Узбекистана в Лихтенштейне Дильшод Ахатов вручил верительные грамоты наследному принцу Алоизу. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА «Дунё»

В ходе переговоров принц Алоиз передал приветствия президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Также узбекская делегация встретилась с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел, охраны окружающей среды и культуры Лихтенштейна Сабиной Монауни. Она отметила успешное взаимодействие в Швейцарской группе по голосованию в МВФ и выразила уверенность, что членство Лихтенштейна с октября 2024 года поможет укрепить экономические и финансовые связи между странами.

Страны установили дипломатические отношения в марте 2024 года.