Узбекистан назначил первого посла в Лихтенштейне

Также узбекская делегация встретилась с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел, охраны окружающей среды и культуры Лихтенштейна Сабиной Монауни. Она отметила успешное взаимодействие в Швейцарской группе по голосованию в МВФ и выразила уверенность, что членство Лихтенштейна с октября 2024 года поможет укрепить экономические и финансовые связи между странами.