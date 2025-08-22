Бойцы РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Красным Лиманом в ДНР

Российские бойцы взяли в плен группу военнослужащих ВСУ в окрестностях села Красный Лиман под городом Родинское в ДНР, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«В районе н.п. Красный Лиман взята в плен новая партия боевиков», — говорится в публикации.
Сообщается о нанесении артиллерийских ударов по позициям противника в районе Родинского.
По информации источников канала, ВСУ несут большие потери на данном участке линии боевого соприкосновения.
Ранее стало известно о закреплении российских бойцов на газовой станции на окраине Родинского.