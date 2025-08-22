Си Цзиньпин и лидеры более 20 стран примут участие в саммите ШОС-2025 в Китае

Ранее лидер Китая обозначил свою позицию по поводу конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он заверил своего российского партнёра в готовности оказать поддержку в стремлении к миру и подчеркнул, что для разрешения такой сложной ситуации не существует простого решения.