Си Цзиньпин и лидеры более 20 стран примут участие в саммите ШОС-2025 в Китае

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет ключевое участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР.

Источник: Life.ru

Китайский лидер будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также выступит с программной речью, определяющей стратегические направления развития организации. В рамках саммита также запланированы приветственный банкет и серия двусторонних встреч с лидерами стран-участниц.

Всего в мероприятии на берегах реки Хайхэ будут учавствовать более чем 20 иностранных лидеров и главы десяти международных организаций, добавили в МИД КНР.

Ранее лидер Китая обозначил свою позицию по поводу конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он заверил своего российского партнёра в готовности оказать поддержку в стремлении к миру и подчеркнул, что для разрешения такой сложной ситуации не существует простого решения.

