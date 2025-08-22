Новосибирск и столица Буркина-Фасо Уагадугу станут городами-побратимами

«Сегодня в новосибирских вузах обучаются более 160 студентов из Африки, среди них преобладают студенты из Нигерии, Египта и Замбии. По итогам 2024 года товарооборот со странами Африки увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.