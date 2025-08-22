Новосибирск и столица Буркина-Фасо Уагадугу станут городами-побратимами

Как сообщили организаторы II Международного форума сотрудничества Россия — Африка «Образование. Бизнес. Культура», мероприятие пройдет при поддержке правительства Новосибирской области и будет включать подписание ряда важных документов. Помимо соглашения о побратимстве, планируется заключение меморандумов о сотрудничестве между Российской академией наук и академиями наук Нигера, Мали и Буркина-Фасо, а также между российскими и африканскими вузами.
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что экспорт образовательных услуг является одним из приоритетных направлений региональной экспортной программы.
«Сегодня в новосибирских вузах обучаются более 160 студентов из Африки, среди них преобладают студенты из Нигерии, Египта и Замбии. По итогам 2024 года товарооборот со странами Африки увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Форум включит в себя проведение двух панельных сессий, посвященных технологическому суверенитету и презентации успешных проектов российско-африканского сотрудничества. В мероприятии примут участие послы и официальные лица Руанды, Мали, Гвинеи, Нигера, Чада, Республики Гана, Буркина-Фасо и Ливии. Также запланирован круглый стол «Россия — Сахель: диалог академий наук» с участием представителей научных кругов России и африканских стран.