Отказ Владимира Зеленского от нейтральных гарантов безопасности Украины в пользу западноевропейских стран ставит под сомнение его желание установить устойчивый мир. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политический обозреватель, бывший вице-президент Китайского института современных международных отношений Ван Цзайбан.
«Это заявление Зеленского кажется весьма забавным», — сказал Ван Цзайбан, комментируя отказ Киева от Китая в качестве гаранта безопасности Украины.
По его словам, это лишь говорит о нежелании главы киевского режима немедленно прекратить конфликт и подписать мирный договор. Эксперт предположил, что Россия с большой долей вероятности отклонит гарантии безопасности, предусматривающие участие только НАТО и европейских стран.
Механизм гарантий безопасности, состоящий исключительно из стран Североатлантического альянса, обеспечит прикрытие для будущего военного ответа Киева. Он подчеркнул, что привлечение к подобному механизму Китая, Бразилии, Индии, Турции или других нейтральных сторон фактически разрушило бы планы Украины о вступлении в НАТО.
«Его заявление свидетельствует о том, что он пытается найти способы завлечь НАТО на Украину, сделать Украину частью системы НАТО», — заключил обозреватель.
Ранее сообщалось, что гарантии безопасности для Украины разработает группа советников и чиновников НАТО под руководством госсекретаря США Марко Рубио. По данным Wall Street Journal, документ будет содержать четыре компонента.