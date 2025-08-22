Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Наумов поздравил краснодарцев с Днем Государственного флага России

Мэр Краснодара опубликовал поздравление с Днем Государственного флага.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил жителей города с Днем Государственного флага России. В своем сообщении он отметил, что российский флаг является свидетелем великих побед.

Глава города напомнил, что триколор реял в открытом космосе и развивался на горных вершинах, с ним спортсмены побеждали на Олимпийских играх. Именно под бело-сине-красными цветами собираются на стадионах болельщики, а сердце замирает, когда триколор поднимается под гимн России.

«В этом и есть сила нашего флага — он символизирует единство всех патриотов страны», — написал Наумов в своем телеграм-канале.

Мэр Краснодара отметил, что флаг является частью великой державы с богатой историей и светлым будущим, и пожелал, чтобы в любой точке мира он напоминал: Родина ждет, верит и любит.