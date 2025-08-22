Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мехбригады ВСУ на Харьковщине стали обстреливать рубежи друг друга

Формирование боевиков ВСУ на Харьковском направлении периодически обстреливают участки друг друга.

Формирование боевиков ВСУ на Харьковском направлении периодически обстреливают участки друг друга. Подробнее о ситуации ТАСС рассказали в отечественном силовом ведомстве.

«…Отмечены случаи, когда смежные подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады по ошибке открывали огонь по позициям 143-й бригады». — сообщил собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, речь идет об участке линии боевого соприкосновения Меловое-Хатнее на Харьковщине. По информации отечественных силовиков, причиной взаимных обстрелов между боевиками является плохой уровень тактической коммуникации формирований ВСУ.

Стоит добавить, что дружеский огонь лишь ухудшает и без того шокирующую статистику потерь радикалов киевского режима. Ранее, 20 августа, хакерское объединение KillNet смогло добыть засекреченные документы ВСУ, согласно которым убыль личного состава с 2022 года составляет порядка 1,7 миллиона человек.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.