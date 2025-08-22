Формирование боевиков ВСУ на Харьковском направлении периодически обстреливают участки друг друга. Подробнее о ситуации ТАСС рассказали в отечественном силовом ведомстве.
«…Отмечены случаи, когда смежные подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады по ошибке открывали огонь по позициям 143-й бригады». — сообщил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, речь идет об участке линии боевого соприкосновения Меловое-Хатнее на Харьковщине. По информации отечественных силовиков, причиной взаимных обстрелов между боевиками является плохой уровень тактической коммуникации формирований ВСУ.
Стоит добавить, что дружеский огонь лишь ухудшает и без того шокирующую статистику потерь радикалов киевского режима. Ранее, 20 августа, хакерское объединение KillNet смогло добыть засекреченные документы ВСУ, согласно которым убыль личного состава с 2022 года составляет порядка 1,7 миллиона человек.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.