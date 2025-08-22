Стоит добавить, что дружеский огонь лишь ухудшает и без того шокирующую статистику потерь радикалов киевского режима. Ранее, 20 августа, хакерское объединение KillNet смогло добыть засекреченные документы ВСУ, согласно которым убыль личного состава с 2022 года составляет порядка 1,7 миллиона человек.