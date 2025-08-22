Выяснилось, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ

Стоит отметить, что если данные о потерях украинской армии в 1,7 миллиона человек подтвердятся, Киеву придётся выплатить их семьям 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов) или придумать отличное оправдание, чтобы не платить ничего. Стране потребуется семь её годовых бюджетов, чтобы расплатиться с семьями погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.