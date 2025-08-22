Анатолий Серышев посетил Искитимский район Новосибирской области

Полпред выразил уверенность: несмотря на климатические условия, на внешнее экономическое и политическое давление, необходимо направить все усилия на выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации по развитию сельского хозяйства, и увеличить выпуск товарных продуктов. В Сибирском федеральном округе сосредоточено 23% всех посевных площадей страны, из которых ⅔ засеивают зерном. Из них наибольшее количество приходится на Алтайский край — 35% от окружных, а также Омскую область, где находится четверть посевных площадей округа. Урожайность зерновых в среднем составляет 19 центнеров с гектара.