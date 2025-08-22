Армия России сократила расстояние до важного города в ДНР, ударив по укрепрайону ВСУ

Российские военные нанесли удар по укрепленному району ВСУ близ Новоселовки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Благодаря нанесенному удару по укрепрайону ВСУ российские военные сократили расстояние до северской агломерации до 1,5 км.
«Нанеся поражение живой силе и технике вооруженных формирований Украины, наши войска, совершив рывок, заняли лесополосу, сократив при этом межпозиционное пространство до 1,5 км к северской агломерации», — уточнил Марочко.
Военный аналитик добавил, что российские войска ведут ожесточенные бои в окрестностях Новоселовки. Туда командование ВСУ, несмотря на большие потери, перебрасывает резервы из числа мобилизованных украинцев.
Ранее Марочко анонсировал полномасштабное наступление ВС РФ на крупный город в ДНР.
