На Россией сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1276-й

8:27 Госсекретарь США Марко Рубио уведомил европейских союзников, что США будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией, но ведущую роль должны взять на себя европейские страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.
8:21 Из-за комментариев главы МИД Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины в переговорном процессе России и США «возникла трещина», пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
8:09 Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил чешский премьер Петр Фиала.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 54 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской, по три беспилотника — над территориями Белгородской и Орловской областей, два — над Курской и один — над территорией Республики Крым.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1275-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.