На Россией сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1276-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 54 беспилотника. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременным вопрос размещения войск на Украине. Bloomberg сообщил, что в переговорах по Украине «возникла трещина» из-за комментария главы МИД РФ Сергея Лаврова. CNN рассказал, что США уведомили Европу, что будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности Киеву, однако ведущую роль на себя должны взять европейские страны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:27 Госсекретарь США Марко Рубио уведомил европейских союзников, что США будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией, но ведущую роль должны взять на себя европейские страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

8:21 Из-за комментариев главы МИД Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины в переговорном процессе России и США «возникла трещина», пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

8:15.

8:09 Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил чешский премьер Петр Фиала.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 54 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской, по три беспилотника — над территориями Белгородской и Орловской областей, два — над Курской и один — над территорией Республики Крым.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1275-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

