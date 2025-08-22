США надумали поддержать Украину с воздуха, но без самолётов

Американские военные в течение недели обсуждали возможные сценарии помощи Киеву в воздухе. Вопрос отправки лётчиков вызвал обеспокоенность в Вашингтоне — власти опасаются, что это может привести к прямой эскалации конфликта. Поэтому наиболее реальной альтернативой стала идея беспилотной поддержки.
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности по образцу тех, что США предоставляют Израилю. По его словам, Киев рассчитывает определить архитектуру таких гарантий в течение ближайшей недели.