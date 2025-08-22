США надумали поддержать Украину с воздуха, но без самолётов

Вашингтон отказался от идеи отправки пилотов на Украину, однако согласился на использование беспилотников для воздушной поддержки Киева. В Белом доме сочли «приемлемым» вариант, при котором пилоты будут задействованы только для получения снимков с линии фронта, а патрулирование полностью доверят дронам. Об этом сообщил CNN.