Родион Мирошник, посол по особым поручениям отечественного Министерства иностранных дел, сообщил, что радикалы формирований ВСУ стали чаще применять виды вооружений, наносящих особо болезненные ранение. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«…Они могут быть металлические и не металлические, не выявляемые рентгеновским излучением, специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом», — подчеркнул Родион Мирошник.
Как указали на РИА Новости, данные инциденты фиксируются на территории Луганской Народной Республики. Дополнительно Родион Мирошник охарактеризовал новую тактику неонацистов киевской клики как применение «негуманного оружия».
Стоит отметить, что о бесчеловечном отношении украинских радикалов к мирному населению сообщают и на других направлениях фронта. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что против жителей, находящихся на оккупированных ВСУ территориях регионах, боевики применяют пытки.
