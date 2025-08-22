Лидеры более 20 стран станут участниками саммита ШОС в КНР

Лидеры более двух десятков стран прибудут в китайский город Тяньцзин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы МИД КНР Лю Биня.
«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с главами более чем 20 зарубежных стран и 10 международных организаций на берегах реки Хайхэ, чтобы обобщить успешный опыт деятельности ШОС, содействовать ее развитию и реструктуризации», — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.
По словам помощника главы МИД, в частности, ожидается участие в саммите российского президента Владимира Путина, главы Белоруссии Александра Лукашенко, индийского премьер-министра Нарендры Моди, турецкого лидера Тайипа Эрдогана, президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Египта Мустафы Мадбули и главы кабмина Малайзии Анвара Ибрагима. В Тяньцзин пригласили также генсека ООН Антониу Гутерриша.
Напомним, саммит ШОС пройдет в КНР 31 августа — 1 сентября. Ранее сообщалось, что тема подготовки визита Путина в КНР для участия в саммите была затронута в ходе состоявшегося 8 августа телефонного разговора президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином.