Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США анонсировали важное заявление Дональда Трампа вечером 22 августа

На сайте публичного графика Трампа появилась информация о важном заявлении.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление в 19:00 по московскому времени. Соответствующая информация содержится в его публичном графике. Согласно расписанию, мероприятие пройдет в Овальном кабинете с участием пресс-пула Белого дома.

Тема предстоящего заявления не раскрывается. В официальном сообщении указывается лишь факт проведения мероприятия без каких-либо дополнительных подробностей относительно содержания выступления.

«Президент делает заявление. Овальный кабинет. Пресс-пул Белого дома», — говорится в графике.

Накануне Трамп заявил, что ясность в вопрос мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. По истечении этого срока глава Белого дома может изменить свой подход к вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше