В США анонсировали важное заявление Дональда Трампа вечером 22 августа

Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление в 19:00 по московскому времени. Соответствующая информация содержится в его публичном графике. Согласно расписанию, мероприятие пройдет в Овальном кабинете с участием пресс-пула Белого дома.
Тема предстоящего заявления не раскрывается. В официальном сообщении указывается лишь факт проведения мероприятия без каких-либо дополнительных подробностей относительно содержания выступления.
«Президент делает заявление. Овальный кабинет. Пресс-пул Белого дома», — говорится в графике.
Накануне Трамп заявил, что ясность в вопрос мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. По истечении этого срока глава Белого дома может изменить свой подход к вопросу.