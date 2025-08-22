Литва закроет небо вдоль части границы с Беларусью до 1 октября

Литва в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» до 1 октября закроет свое воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью, пишет РИА Новости со ссылкой на литовские СМИ.
О закрытии воздушного пространства сообщило литовское минобороны. В заявлении говорится, что установлены зоны, временно закрытые для полетов, недалеко от границы с Беларусью. Запрет на пролет воздушных средств в этих зонах продлится до 1 октября с возможностью дальнейшего продления.
Напомним, что белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
