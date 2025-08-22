Ричмонд
Литва закроет небо вдоль части границы с Беларусью до 1 октября

Литва до 1 октября закроет свое воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» до 1 октября закроет свое воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью, пишет РИА Новости со ссылкой на литовские СМИ.

О закрытии воздушного пространства сообщило литовское минобороны. В заявлении говорится, что установлены зоны, временно закрытые для полетов, недалеко от границы с Беларусью. Запрет на пролет воздушных средств в этих зонах продлится до 1 октября с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, что белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

Ранее мы писали, что Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.

Еще Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.

Рассказали, что три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи.

Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
