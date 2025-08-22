В Свердловской области назначили нового замминистра образования

Напомним, нынешний врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ранее был главой Оренбургской области. После своего переезда на Средний Урал он уже успел сделать несколько кадровых перестановок, назначив своих коллег из Оренбуржья. Так, Татьяна Савинова стала замгубернатора — министром здравоохранения, а Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов — ее заместителями. Кроме того, пост директора департамента информполитики заняла Инна Аверкова.