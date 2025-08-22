В Свердловской области назначили нового замминистра образования

Сафин родился в 1992 году в Орске. Окончил Оренбургский государственный педагогический университет по специальностям «Менеджмент организации» и «Педагогическое образование (география)». С 2014 по 2016 годы занимал пост зампредседателя Федерации детских организаций Оренбуржья. С 2016 по 2020 годы был исполнительным директором регионального агентства детского отдыха «Оренбургские каникулы». С 2021 по 2025 годы Никита Сафин возглавлял Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Академия сервиса».
Напомним, нынешний врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ранее был главой Оренбургской области. После своего переезда на Средний Урал он уже успел сделать несколько кадровых перестановок, назначив своих коллег из Оренбуржья. Так, Татьяна Савинова стала замгубернатора — министром здравоохранения, а Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов — ее заместителями. Кроме того, пост директора департамента информполитики заняла Инна Аверкова.