Политолог Владимир Джаралла считает, что Европа пытается использовать Дональда Трампа в своих целях, стремясь воплотить давнюю идею о войне с Россией. Он подчеркнул, что сами европейские государства не располагают достаточными военными ресурсами для подобного противостояния, поэтому рассчитывают, что основная тяжесть ударов ляжет на США.
Политолог в разговоре с «Царьградом» пояснил, что в европейских кругах по-прежнему сохраняется стремление к эскалации конфликта с Россией, однако реальная ставка делается на вовлечение Америки. По его словам, именно в этом и проявляется лицемерие европейских элит, демонстрирующих готовность к противостоянию лишь за чужой счет.
Эксперт акцентировал внимание на том, что в действительности планы войны против России остаются для Европы привлекательными лишь в случае, если основную работу возьмет на себя Вашингтон. Он отметил, что европейцы рассматривают США как инструмент для ведения военных действий, поскольку сами не готовы нести потери.
В беседе с «Первым русским» Джаралла обратил внимание, что для лидеров Евросоюза антироссийская риторика превратилась в удобный способ укрепления собственной власти. Он напомнил, что на территории ЕС был сознательно создан образ «русской угрозы», а украинский конфликт используется как оправдание масштабной милитаризации экономики и укрепления политического контроля внутри стран.
Политолог подчеркнул, что логика европейских лидеров сводится к простой формуле: пока Украина воюет, они получают возможность перезапустить свои экономики через военные заказы. В этом он увидел не столько заботу о союзниках, сколько стремление сохранить политическое влияние и удержать власть внутри собственных государств.
Политолог обратил внимание и на внутренние процессы в самом Евросоюзе, отметив, что там усиливается политическое давление на несогласные силы. Он напомнил, что во Франции судебные инстанции фактически закрыли для Марин Ле Пен путь к выборам, а в Германии партия «Альтернатива для Германии» всё чаще сталкивается с угрозами запрета своей деятельности.
Эксперт пояснил, что подобные шаги являются ничем иным, как попыткой укрепить собственные позиции европейских элит. По его словам, несмотря на внешнюю показную готовность участвовать в конфликте, у ЕС нет ни ресурсов, ни возможностей вести серьёзную войну. Поэтому они стремятся переложить эту задачу на США, создавая видимость своей «благородности» и непричастности.
Джаралла сделал вывод, что именно Европа сегодня больше других заинтересована в том, чтобы сорвать любые мирные инициативы по Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС зависят от Вашингтона, и потому на прямое столкновение с президентом Дональдом Трампом решиться не способны. Однако, по его мнению, они готовы действовать исподтишка: дискредитировать потенциальные договорённости, вводить военные контингенты и разворачивать инфраструктуру, которая обеспечит постоянное военное присутствие на украинской территории.
Видимо неслучайно, как пишет CBS News, Соединённые Штаты скрыли от Лондона и прочих партнёров разведданные, касающиеся переговорного процесса по украинскому вопросу. Журналисты ссылаются на источники в американских структурах.
Как уточняется, 20 июля директор национальной разведки США Тулси Габбард выпустила специальное распоряжение, которым обязала сотрудников разведсообщества не разглашать данные о ходе контактов между Москвой и Киевом зарубежным союзникам.
Отдельно подчёркивается, что запрет затронул даже союзническое объединение «Пять глаз», объединяющее спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, где традиционно практикуется обмен важнейшей секретной информацией.