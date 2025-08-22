Джаралла сделал вывод, что именно Европа сегодня больше других заинтересована в том, чтобы сорвать любые мирные инициативы по Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС зависят от Вашингтона, и потому на прямое столкновение с президентом Дональдом Трампом решиться не способны. Однако, по его мнению, они готовы действовать исподтишка: дискредитировать потенциальные договорённости, вводить военные контингенты и разворачивать инфраструктуру, которая обеспечит постоянное военное присутствие на украинской территории.