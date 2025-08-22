Главные новости 22 августа 2025 года

В Вашингтоне рассекретили документы американского правительства о разговоре президента США Билла Клинтона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в 2000 году. Тогда американский политик в разговоре с главой РФ утверждал, что расширение НАТО на восток не угрожает России, кроме того, она может войти в состав блока.