Главные новости 22 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 22 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: NATO

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 августа 2025.

США и Европа обсуждают меры безопасности для Украины

В США и Европе разработали варианты предоставления гарантий безопасности Киеву. Планы по обеспечению защиты Украины составляли в министерствах обороны нескольких стран НАТО. Теперь государства альянса обсуждают варианты, чтобы сформировать сценарий предоставления гарантий, который бы устроил всех.

В Китай на саммит ШОС приедут главы более 20 стран

Участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в КНР станут более 20 иностранных лидеров. Мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Среди приглашенных — президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В США раскрыли документы о разговоре Клинтона и Путина про НАТО

В Вашингтоне рассекретили документы американского правительства о разговоре президента США Билла Клинтона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в 2000 году. Тогда американский политик в разговоре с главой РФ утверждал, что расширение НАТО на восток не угрожает России, кроме того, она может войти в состав блока.

Алиев призвал Азербайджан готовиться к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна должна наращивать военную мощь, чтобы обеспечить свою безопасность. Он уточнил, что армию страны обеспечили современными БПЛА, артиллерийскими системами, вскоре ВВС получат новые боевые самолеты. Алиев уточнил, что республика не желает войны, но должна быть к ней готова.

СМИ раскрыли информацию о задержанном по делу о «Северных потоках»

Газета Wall Street Journal узнала подробности об украинце, арестованном в Италии по делу о «Северных потоках». Журналисты уточнили, что мужчину зовут Сергей К. Он является капитаном ВСУ в отставке и ранее работал в СБУ, служил в элитном подразделении, защищавшем Киев в 2022 году. Его и других военных привлекли к осуществлению диверсии.

