Белый дом анонсировал срочное обращение Трампа

Согласно опубликованному графику, в 12:00 по местному времени (19:00 мск) глава государства выступит с речью из Овального кабинета.
Ранее британская пресса сообщила, что американский лидер собирается на время отстраниться от участия в переговорах по разрешению украинского кризиса. Таким образом он хочет дать пространство для двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
