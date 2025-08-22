Ричмонд
Президент расширил полномочия АЗРК

Президент РК указом от 18 августа 2025 года внес дополнения в Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

С 1 сентября 2025 года к функциям Агентства добавятся:

  • организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством РК;
  • обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;
  • обеспечение защиты разработанных государственных секретов в соответствии с законодательством РК, в том числе и в подведомственных ему организациях;
  • разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере.

Помимо этого, с 1 января 2026 года у АЗРК будет еще две новые функции:

согласование предлагаемой (продлеваемой) налоговой льготы;участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике.

Указ вводится в действие с 1 сентября 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2026 года.